Ufuk Özkan hakkında müjdeli haber geldi!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Güzel haberi, oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Ufuk Özkan, 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaştığı için yeniden hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli bekliyor. Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, 50 yaşındaki Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu.

GÜZEL HABER GELDİ

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyiyle ilgili sevindiren gelişmeyi sosyal medyadan açıkladı. Özkan, ağabeyi için günledir aranan uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

KARDEŞİ MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

Özkan şu ifadeleri kullandı: "Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz."