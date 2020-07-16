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Yaşam

Ufuk isminin anlamı nedir? Ufuk ismi Kur'an'da geçer mi?

Ufuk isminin anlamı nedir? Ufuk ismi Kur'an'da geçer mi? Ebeveynleri çocukları için isim araştırması yaparken "Ufuk" ismini sıklıkla araştırıyorlar. Peki ama anlamı nedir? İşte bizler, sizler için Ufuk adının anlamını, Kur'an'da geçip geçmediğini derledik. İşte Ufuk isminin detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:02:00 -
Ufuk isminin anlamı nedir? Ufuk ismi Kur'an'da geçer mi?

Ufuk ismi, hem kız hem de erkekler için kullanılan bir isimdir. Kur'an'da geçer.

1.Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.

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