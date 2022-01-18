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Kültür - Sanat Ufka yolculuğa hazır mısınız?
Kültür - Sanat

Ufka yolculuğa hazır mısınız?

Server Yaşam Vakfı bünyesinde 10'uncu kez düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması için başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 11:48:00 -
Ufka yolculuğa hazır mısınız?

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışma bu yıl "Sağlıklı Düşünmek" temasıyla 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. "İlkokul" kategorisinde katılanlar "Elma Dersem Düşün", ortaokul kategorisinde katılanlar "Eyvah! Ceviz Çatırdıyor", lise ve yetişkin kategorilerinde katılanlar "Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün" kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlanabilecek. Yarışma başvuruları "www.ufkayolculuk.com" üzerinden 18 Nisan saat 20.00'ye kadar yapılabilecek. Her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 9 bin, üçüncülere ise 8'er bin lira ödül verilecek yarışmada, ilk 50'ye giren yarışmacılar ödüllendirilecek. Ayrıca her ilde bulunan STK'ler tarafından çeşitli il ödülleri verilecek.

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