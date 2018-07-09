UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile yeni mukavele imzalamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ile ilgili resmi paylaşımlarının yer aldığı "@ChampionsLeague" hesabından yapılan bildirimde, Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel'in, 16 yıldır formasını giydiği takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasıyla 5 lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı ifade edildi.