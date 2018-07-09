THY - İmaj
0553 313 94 23

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı

Fenerbahçe, yıldız kalecisi Volkan Demirel'le sözleşme yeniledi. UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu ise bunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile yeni mukavele imzalamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ile ilgili resmi paylaşımlarının yer aldığı "@ChampionsLeague" hesabından yapılan bildirimde, Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel'in, 16 yıldır formasını giydiği takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasıyla 5 lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafası üstüne düştü, acı gerçeği hastanede öğrendi!
    1. Kafası üstüne düştü, acı gerçeği..
    2. Parası yetmedi hayatta kaldı!
    3. Giresun Adası'na yoğun turist ilgisi
    4. Resmen açıkladı: Bir KHK daha çıkacak!
    5. Böyle anne olmaz olsun! Oğlunu köpek..
    6. Asya'dan Güney Amerika'ya... Tüm Dünya..
    7. Çocuklarda astım belirtileri nelerdir?
    8. Hayattayken beslediği köpeği, ölünce..
    9. Mağara için imar barışı başvurusu yaptı
    10. 5 kiloluk dev mantar ilgi odağı oldu!
    11. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    12. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    13. Denize girmesi yasaklanmıştı çünkü...
    14. Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü!
    15. Kalp hastaları nasıl beslenmelidir?
    16. Hayatını kaybeden ünlü tatlıcı son..
    17. Kırmızı meyveli soğuk çay tarifi
    18. Tarihi gelişme! İki ülke..
    19. 'Srebrenitsa kurbanları' gözyaşlarıyla..
    20. İbrahim Kalın kimdir? Yeni kabinede..
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...