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UEFA'dan Türk hakemlere görev

- FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rosenborg-Celtic maçında düdük çalacak- UEFA Gençlik Ligi'nde Olympique Lyon-Manchester City maçını Mete Kalkavan, Maccabi Tel Aviv-Sigma Olomouc müsabakasını ise Alper Ulusoy yönetecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
UEFA'dan Türk hakemlere görev


İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Alper Ulusoy, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Gençlik Ligi müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım Perşembe günü Norveç ekibi Rosenborg ile İskoçya temsilcisi Celtic arasında yapılacak B Grubu karşılaşmasını yöneteceği bildirildi.

Trondheim şehrinde oynanacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken'in yapacağı, Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı, Ali Palabıyık ile Koray Gençerler'in de ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı aktarıldı.

Mete Kalkavan'ın ise Fransa'nın Olympique Lyon ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi F Grubu müsabakasında düdük çalacağı ifade edildi.

Lyon şehrindeki gerçekleştirilecek müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral'ın üstleneceği duyuruldu.

Öte yandan, Alper Ulusoy'un da İsrail'in Maccabi Tel Aviv ile Çekya'nın Sigma Olomouc ekipleri arasında 28 Kasım Çarşamba günü yapılacak UEFA Gençlik Ligi 2. tur mücadelesinde görev yapacağı kaydedildi.

Ramla şehrinde oynanacak maçta Ulusoy'un yardımcılarının, Gökmen Baltacı ile Bersan Duran olacağı açıklandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
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