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Spor UEFA'dan sürpriz Suudi Arabistan ve Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Özel bir kart ile satın alma!
Spor

UEFA'dan sürpriz Suudi Arabistan ve Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Özel bir kart ile satın alma!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:46:00 -
UEFA'dan sürpriz Suudi Arabistan ve Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Özel bir kart ile satın alma!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin son zamanlarda çıkan Suudi Arabistan ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi: Suudi Arabistan kulüplerinin bu yıl yaptığı büyük yatırım ile yıldız futbolcuları Suudi Arabistan Ligi'ne getirme projesi sürüyor. İddiasına UEFA'dan yanıt geldi.

EFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransız medyasından 'L'Equipe'a verdiği röportajda futbolun mevcut durumunu, Suudi Arabistan'ın durumunu ve ve gelecek sezon başlayacak yeni Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

"BU BENİM SORUNUM DEĞİL"

Ceferin, Suudi Arabistan'daki futbol projesiyle ilgili olarak "Bunu yapmanın doğru yolu değil, oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil" dedi.

Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kariyer sonlarına ulaşan oyuncular olduklarını da söyleyen Ceferin, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"SUUDİLER AVRUPA'DA OYNAYAMAZ"

Son haftalarda Suudi Arabistan kulüplerinin gelecek sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğine dair birçok söylenti dolaşıyordu. Aleksander Ceferin bu bilgiyi yalanladı ve ifadeleri kullandı:
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"Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konuyu anlattı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne yalnızca Avrupa kulüpleri katılabilir. Suudi Arabistan kulüpleri katılamaz."

Ceferin, ABD'de Şampiyonlar Ligi finali seçeneğiyle karşı karşıya kaldığında da aynı cevabı verdiğini söyledi.

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