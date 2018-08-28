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UEFA'dan Şenol Güneş'e davet!

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in de katılacağı 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı, 4 Eylül Salı günü yapılacak.

28 Ağustos 2018 Salı 18:16
UEFA'dan Şenol Güneş'e davet!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen teknik adamları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp organizasyonları hakkında fikir alış verişi yapma ve UEFA'ya Avrupa futbolunun yararına olacağını düşündüğü önerileri sunma imkanı bulacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in toplantıya dahil edilmemesi dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

4 Eylül Salı günü TSİ 15.00-19.30 arası yapılacak toplantıya şu teknik direktörler katılacak:

Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:16
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