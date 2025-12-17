  • İSTANBUL
UEFA'dan Maccabi Tel Aviv'e ceza
Spor

UEFA’dan Maccabi Tel Aviv’e ceza

AA
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UEFA’dan Maccabi Tel Aviv’e ceza

UEFA, Stuttgart deplasmanında yaşanan tribün olayları sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübü hakkında disiplin kararı aldı.

UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle Maccabi Tel Aviv Kulübü’ne para cezası verdi.

 

20 bin avro para cezası

UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

 

Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.

 

Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.

