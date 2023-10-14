UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente - Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili kararlarını resmi internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ceza aldığı ifade edildi. Mücadelenin başlama vuruşunun geç yapılmasının sebep olarak gösterildiği bildirimde, Kartal'a 1 maç men cezası verildiği ancak bu kararın 1 yıl ertelemeli olduğu duyuruldu.

UEFA bu neden dolayı Fenerbahçe Kulübü'ne ise 25 bin Euro para cezası verdi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin takım olarak 'uygunsuz davranışı' dolayısıyla 3 bin Euro para cezası verildi.