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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

- FIFA kokartlı Türk hakem, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Vitoria-Ventspils maçında görev yapacak

13 Ağustos 2019 Salı 12:38
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev


İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz'in Vitoria ile Letonya'nın Ventspils takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından görevlendirilen Halil Umut Meler, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Vitoria, deplasmanda 3-0 kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:38
  1. Futbol
  2. Halil Umut Meler
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Ventspils
  5. Vitoria

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