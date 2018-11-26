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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham ile Inter arasında oynanacak maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:04
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham ile Inter arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Tottenham ile Inter arasında 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.

Wembley Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:04
  1. Cüneyt Çakır
  2. UEFA

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