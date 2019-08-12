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UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'nun cezası belli oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:54
UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Olympiakos ile oynayan ve 1-0 yenik ayrılan Başakşehir'de, maç sonu teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou kart görmüştü.

UEFA, yarın oynanacak olan rövanş maçı öncesinde bu iki isme ceza kesti.

UEFA Disiplin Kurulu, hakemin uyarılarına uymadığı için Okan Buruk'a 1 maç, Aurelien Chedjou'ya ise müsabaka görevlisine küfür etmekten dolayı 2 maç ceza verdi.

Başakşehir Kulübü'ne ise maçta 5 ve üstü kart görmesi nedeniyle 5 bin 250 euro para cezası verdi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:54
  1. UEFA
  2. Başakşehir
  3. Okan Buruk

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