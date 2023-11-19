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Spor UEFA'dan Arda Kardeşler'e kritik görev
Spor

UEFA'dan Arda Kardeşler'e kritik görev

Yeniakit Publisher
2023-11-19 12:05:00 -
UEFA'dan Arda Kardeşler'e kritik görev

Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda takımları arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu B Grubu’nda 21 Kasım Salı günü oynanacak Cebelitarık - Hollanda mücadelesinde düdük çalacak. Portekiz'in Algarve bölgesindeki Estadio Do Algarve Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

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