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UEFA'da Türk hakemlere kritik görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek'e Bulgaristan-Slovenya, Halil Umut Meler ise Andorra-Letonya karşılaşmasında görev verdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
UEFA'da Türk hakemlere kritik görev

FIFA kokartlı hakemlerimiz Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi maçlarında düdük çalacak. Göçek, Bulgaristan ile Slovenya takımları arasında 19 Kasım Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.

Bulgaristan'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumunda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Erdem Bayık'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Andorra ve Letonya takımları arasında 19 Kasım Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumunda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
  1. Ceyhun
  2. Uğurlu
  3. Bulgaristan
  4. Slovenya
  5. Letonya
  6. Suat Arslanboğa
  7. Andorra
  8. Hüseyin Göçek
  9. Kemal Yılmaz

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