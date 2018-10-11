UEFA Uluslar Ligi maç sonuçlarına göre ülkelerin puan durumu

UEFA Uluslar Ligi puan durumunu futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi’nde hangi ülkeler var? UEFA Uluslar Ligi gruplarında hangi takımlar var? Grupların puan durumları nedir? İşte UEFA Uluslar Ligi’nde son durum…

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı, yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın üçüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, 12 ve 13 Ekim’de oynanacak. Üçüncü haftada maça çıkmayacak B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye ise ara vermeden devam edecek dördüncü hafta müsabakasında 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda karşılaşacak.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık ise D Ligi 2. Grup'ta 12 Ekim Cuma günü Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak üçüncü hafta mücadelesini yönetecek. UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta programı şöyle:

11 Ekim Perşembe:

- A Ligi

3. Grup: Polonya-Portekiz (TSİ 21.45)

- B Ligi

2 Grup Rusya-İsveç (TSİ 22 45)

- C Ligi

1. Grup: İsrail-İskoçya (21.45)

4. Grup: Karadağ-Sırbistan (21.45)

Litvanya-Romanya (21.45)

- D Ligi

3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan (21.45)

Kosova-Malta (21.45)

12 Ekim Cuma:

- A Ligi

2. Grup: Belçika-İsviçre (21.45)

4. Grup: Hırvatistan-İngiltere (21.45)

- B Ligi

3. Grup: Avusturya-Kuzey İrlanda (21.45)

- C Ligi

2. Grup: Estonya-Finlandiya (21.45)

Yunanistan-Macaristan (21.45)

- D Ligi

2. Grup: Moldova-San Marino (21.45)

Belarus-Lüksemburg (21.45)

13 Ekim Cumartesi:

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-Almanya (21.45)

- B Ligi

1. Grup: Slovakya-Çekya (16.00)

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka (21.45)

- C Ligi

3. Grup: Norveç-Slovenya (19.00)

Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi (21.45)

- D Ligi

1 Grup: Letonya-Kazakistan (19.00)

Gürcistan-Andorra (19.00)

4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık (19.00)

Makedonya-Lihtenştayn (21.45)