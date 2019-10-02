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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç yapıldı

Şampiyonada grup aşamasının ikinci haftasında 8 maç oynandı. Galatasaray, sahasında ağırladığı PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Serge Gnabry'nin 4 gol attığı mücadelede Bayern Münih, geçen yılın finalisti Tottenham'ı 7-2 yendi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 06:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında 8 maç oynandı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, sahasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 yenildi.

Gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımına 7-2 mağlup oldu. Londra temsilcisinin gollerini 12. dakikada Heung-Min Son ve 61. dakikada Harry Kane penaltıdan attı.

Bayern Münih'e gruptaki ikinci galibiyeti getiren golleri ise 15. dakikada Joshua Kimmich, 45 ile 87. dakikalarda Robert Lewandowski, 53, 55, 83 ve 88. dakikalarda ise Serge Gnabry kaydetti.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın görev beklediği maçta Juventus, sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri, 17. dakikada Gonzalo Higuain, 61. dakikada Federico Bernardeschi ve 88. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

C Grubu'nda Manchester City, sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını 66. dakikada Raheem Sterling ve 90+5. dakikada Philip Foden'in golleriyle 2-0 yendi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2

Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1

Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-7

Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2 

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 06:17
  1. Galatasaray
  2. ikinci hafta
  3. Paris Saint-Germain
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi
  5. Anadolu Ajansı

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