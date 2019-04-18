UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dakika yarı final eşleşmeleri heyecanına sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri yapılan karşılaşmalar neticesinde son dakika belli oldu. Yarı finalde Tottenham ile Ajax, Barcelona ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 30 Nisan'da, rövanş maçları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları sonunda Ajax ve Barcelona ile birlikte yarı finale çıkan son iki takım da belli oldu. Tottenham, Manchester City'ye 4-3 kaybetse de gol averajıyla adını yarı finale yazdırdı. Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup eden Liverpool bir diğer yarı finalist oldu. Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde toplam 7 gol oldu.

Etihad Stadı'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta perdeyi açan Raheem Sterling 4. dakikada City'yi 1-0 öne geçirdi. Tottenham bu gole 7. dakikada Son Heung-Min ile karşılık verdi. Güney Koreli Son Heung-Min 10. dakikada kendisinin ve konuk ekibin ikinci golüne imza attı. Yalnızca bir dakika sonra Bernardo Silva ile skoru 2-2'ye getiren City, 21. dakikada Sterling'in ikinci golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında Agüero'nun golüyle City farkı ikiye çıkardı. Tottenham bu gole 73. dakikada Llorente ile karşılık verdi.

İki İngiliz takımını karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi 4-3 City'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Eşleşmede ilk maç Tottenham'ın 1-0'ın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu skorla tur atlayan taraf Tottenham oldu. Günün diğer çeyrek final rövanş maçında Liverpool, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı.

Dragao Stadı'nda oynanan mücadelede Liverpool'un gollerini 26. dakikada Sadio Mane, 65. dakikada Mohamed Salah, 77. dakikada Roberto Firmino ve3 84. dakikada Virgil Van Dijk kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 68. dakikada Eder Militao'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Lig'i yarı final karşılaşmaları ne zaman?

Bu sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Tottenham ile Ajax, Barcelona ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İlk maçlar 30 Nisan'da, rövanş maçları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.