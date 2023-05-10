UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 1 - Manchester City: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalin ilk maçı Real Madrid-Manchester City arasında oynanırken, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, Manchester City’i konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. Ev sahibi müsabakaya; Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius Junior ve Benzema 11’i ile başladı. İngiliz ekibi Teknik Direktör Pep Guardiola ise, Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish ve Erling Haaland’ı sahaya sürdü.

Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, kaleci Courtois’i geçemedi. Rakibinin baskısını kıran Real Madrid, Benzema ve Vinicius Junior ile etkili hücumlar gerçekleştirdi. 36. dakikada Camavinga’nın sol kanattan getirdiği topla buluşan Vinicius Junior, ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk yarı da 1-0’lık sonuçla tamamlandı.

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarıda İngiliz temsilcisi 67. dakikada eşitlik golünü buldu; İlkay Gündoğan’ın pasında Kevin De Bruyne’nin ceza yayı önünden yerden sert şutunda top filelere gitti. Maçın son bölümlerinde iki takım da net pozisyonlara girse de kaleciler izin vermedi, mücadele de 1-1 berabere sonuçlandı. Eşleşmenin rövanş maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.