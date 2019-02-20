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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında gol sesi çıkmadı

Son 16 turu ilk maçlarında Liverpool, konuk ettiği Bayern Münih'le, Barcelona ise deplasmanda Olympique Lyon'la 0-0 berabere kaldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:19
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında gol sesi çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Liverpool, konuk ettiği Bayern Münih ile, Barcelona ise deplasmanda Olympique Lyon'la golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.

Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği günün diğer maçında ise İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:19
  1. Barcelona
  2. Bayern Münih
  3. Cüneyt Çakır
  4. Liverpool
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

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