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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid konuk ettiği Juventus'u 2-0, Manchester City ise deplasmanda Schalke 04'ü 3-2 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 01:27
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid konuk ettiği Juventus'u 2-0, Manchester City ise deplasmanda Schalke 04'ü 3-2 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi. Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada Diego Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup etti. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı.

Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

- Manchester City ikinci yarıda açıldı

Diğer maçta ise İngiltere temsilcisi Manchester City, konuk olduğu Schalke 04 karşısında 18. dakikada Sergio Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki penaltı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Nicolas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti.

İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İki karşılaşmanın rövanşı da 12 Mart'ta oynanacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 01:27
  1. Atletico Madrid
  2. Juventus
  3. Manchester City
  4. Schalke 04
  5. son 16 turu ilk maçlar
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi

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