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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alıyor. Galatasaray kiminle karşı karşıya gelecek sorusu merak edildi. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:19
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer alıyor. Galatasaray kiminle karşı karşıya gelecek sorusu merak edildi. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:19
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