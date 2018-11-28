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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. Hafta maçları oynandı. Devlet Bahçeli’nin de davet edildiği Roma Real Madrid maçı 2-0, Lyon Manchester City 2-2, Juventus Valencia 1-0 sona erdi. İşte Şampiyonlar Ligi 5. haftasının E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların sonuçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta maç sonuçlarına göre puan durumu…

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:40
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. Hafta maçları oynandı. Devlet Bahçeli’nin de davet edildiği Roma Real Madrid maçı 2-0, Lyon Manchester City 2-2, Juventus Valencia 1-0 sona erdi. İşte Şampiyonlar Ligi 5. haftasının E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların sonuçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta maç sonuçlarına göre puan durumu…

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma sona erdi. Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.  Bu sonuçla 12 puanlı Real Madrid ve 9 puanlı Roma, gruptan çıkmayı garantiledi. Roma formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, 90 dakika boyunca sahada kaldı. E Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, konuk ettiği Benfica'yı 13. ve 30. dakikalarda Arjen Robben, 36. ve 51. dakikalarda Robert Lewandowski ve 76. dakikada Frank Ribery'nin golleriyle 5-1 mağlup etti.

Bayern Münih gruptan çıkmayı garantiledi

Portekiz temsilcisinin tek golünü, 46. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.  Bu sonuçla 13 puanlı Bayern Münih, Ajax'ın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. Benfica ise 4 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.  Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece F Grubu'nda Manchester City, konuk olduğu Olympique Lyon ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere ekibinin gollerini Aymeric Laporte ve Sergio Agüero atarken, Fransa temsilcisi ise Maxwel Cornet'in iki golüyle skoru eşitledi.  

Manchester City grubun lideri oldu 

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece Bu sonuçla lider Manchester City, 10 puanla grubunu lider tamamlamayı garantileyerek son 16 turuna kaldı. Olympique Lyon ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece Grubun diğer mücadelesinde Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'i 3-2 yendi. Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren golleri, Ismaily ve Taison (2) attı.  60. dakikada Adam Szalai'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı Hoffenheim'ın gollerini ise Andrej Kramari ve Steven Zuber kaydetti.

Real Madrid Roma’yı dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece G Grubu'nda İspanya ekibi Real Madrid, konuk olduğu İtalya temsilcisi Roma'yı 47. dakikada Gareth Bale ve 59. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece H Grubu'nda ise lider İtalya ekibi Juventus, konuk ettiği İspanya temsilcisi Valencia'yı 59. dakikada Mario Mandzukic'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.

Valencia UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleyi garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece Grubun diğer karşılaşmasında da İngiltere'den Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı İsviçre ekibi Young Boys'u 90+1'inci dakikada Marouane Fellaini'nin golüyle 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece Bu sonuçların ardından 12 puanlı Juventus ve 10 puanlı Manchester United son 16 turuna adlarını yazdırırken, 5 puanlı Valencia ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantiledi.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:40
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