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UEFA, Ronaldo'ya disiplin soruşturması açtı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açtı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:53
UEFA, Ronaldo'ya disiplin soruşturması açtı

UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Juventus'un Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yendiği son 16 turu rövanş maçındaki gol sevinci sırasında "uygunsuz davranışta bulunduğu" gerekçesiyle Ronaldo hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Açıklamada, UEFA'nın konuyla ilgili kararını 21 Mart'ta vereceği ifade edildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 12 Mart'ta ağırladığı Atletico Madrid'i Ronaldo'nun attığı 3 golle 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:53
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