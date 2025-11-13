UEFA resmen açıkladı! EURO 2028'de tarihi maçlar o iki statta oynanacak

  • İSTANBUL
UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) oynanacak olan iki önemli maçın stadını duyurdu. Buna göre açılış maçına Cardiff, finale Londra ev sahipliği yapacak.

UEFA, EURO 2028’de açılış karşılaşmasının Galler'in başkenti Cardiff, final maçının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasında, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

