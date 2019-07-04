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"UEFA için şu anda bir hedef koymadık"

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor- Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın:- "(UEFA Avrupa Ligi) İlk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı olur diye düşünüyorum"

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
"UEFA için şu anda bir hedef koymadık"


BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Bolu'nda kamp yapan Malatya ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışıyor.

Yeni sezon ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına günde çift antrenmanla hazırlanan sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışmalara Malatya'da yaptıkları mini kampla başladıklarını anımsattı.

Kamp çalışmalarının ikinci döneminin sürdüğünü aktaran Yalçın, "Burada kampımıza yeni başladık. 2-3 gündür antrenman yapıyoruz. Henüz daha kampın başındayız. Oyuncularımızı yavaş yavaş futbol oynamaya hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bolu kampının özelikle fiziksel olarak çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, o yüzden buradaki 10-11 günlük sürecin çok değerli olduğunu, şu ana kadar iyi hazırlandıklarını, oyuncularının iyi durumda bulunduğunu bildirdi.

Yalçın, 25 Temmuz'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçının kendileri için yeni bir heyecan olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz heyecanlıyız, oyuncularımız da seyircilerimiz de heyecanlı. Bizim için de bir ilk olacak. UEFA için şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı olur diye düşünüyorum çünkü gruplara kalmak çok önemli orada. 3 tur oynayacağız. Kolay değil tabii, her turda ayrı ayrı önemli takımlar var. O maçlara hazırlanmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş o maçlara tam hazır olmayacağız. Süre çok uzun olmayacak ama eğer ilk turu atlatabilirsek ondan sonraki turlarda daha hazır bir Malatyaspor olacak diye düşünüyorum."


- Transfer çalışmaları


Sergen Yalçın, hem yeni sezon hem de UEFA maceralarının verimli geçmesi adına transfer çalışmalarına da devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda ufak tefek eksikliklerimiz var. 3-4 oyuncu eksiğimiz var gibi görünüyor transfer etmeyi düşündüğümüz. Yönetim ve başkan çalışıyorlar. Bize de soruyorlar. Biz de fikir beyan ediyoruz. Bu konuda birlikte hareket ediyoruz. Umarım ikinci kampa kadar takıma 2-3 tane daha oyuncu katabilirsek daha geniş daha sağlam bir kadro oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bu sene 3 etapta birden başlayacağımız için zor. O yüzden geniş bir kadroya ihtiyacımız var. İlk etapta stoperde alacağımız bir oyuncu var. O net gibi görünüyor. Merkeze alabiliriz, santrafor olabilir, kenar oyuncusu olabilir. Şu anda çalışıyoruz. Hangi oyuncu bize daha faydalı olabilecekse onu arıyoruz. Belki bir iki mevkide oynayabilen oyuncu da alabiliriz."

Yalçın, Bolu kampı kapsamında 2 hazırlık maçı oynayacaklarını, ikinci kamp döneminde ise Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
  1. Bolu
  2. Sergan Yalçın
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. UEFA ön eleme turu
  5. Yeni Malatyaspor

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