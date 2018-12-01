THY- Euroleague
0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için tarihi fırsat

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilk kez aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma ihtimali ortaya çıktı. 3 büyükler UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yukarılara taşıyabilir.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için tarihi fırsat

2009'da geçilen Avrupa Ligi formatında birçok ülke çok sayıda takımla katılım sağlayarak, büyük puanlar toplamış ve ülkeler sıralamasında ani sıçramalar gerçekleştirmişti. Türkiye ise Avrupa kupalarındaki en tecrübeli üç takımı Galatasaray,Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı anda eleme turlarına kaldığı bir dönem yaşayamamıştı.

Son 32'de 3 Türk takımı

Fenerbahçe'nin son 32 turunu garantilemesi, Beşiktaş'ın ise Sarpsborg'a karşı büyük bir geri dönüşe imza atarak, tur kapısını aralaması büyük bir fırsatı da beraberinde getirdi. Rakibi Lokomotiv'in Schalke'yi Almanya'da yenememesi halinde her türlü sonuçta Avrupa Ligi'ne kalacak olan Galatasaray'la birlikte İstanbul'un üç büyüğü ilk kez Kupa 2'de bir araya gelecek.

2016 /17 sezonunda F.Bahçe ile Beşiktaş, 2015 /16 sezonunda ise Galatasaray ile Fenerbahçe son 32 turunu görmüş ancak önceki sezonlar da dahil olmak üzere hiçbirinde 2 takımımız aynı anda üst tura çıkamamıştı.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
  1. İstanbul
  2. Futbol
  3. Avrupa Ligi
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe
  6. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    1. Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    2. İYİ Parti belediye başkan adaylık..
    3. Vodafone kariyer arayışındaki genç..
    4. Şişecam Topluluğu "Bilgi Toplumundan..
    5. Devlet, bize aile faciası yaşatıyor
    6. Yatırımcı rehberi (10)
    7. Yatırımcı rehberi (7)
    8. Yatırımcı rehberi (9)
    9. Yatırımcı rehberi (8)
    10. Erdoğan bugün Trump'la görüşecek
    11. Yatırımcı rehberi (6)
    12. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    13. Yatırımcı rehberi (5)
    14. Jandarmadan kış lastiği için videolu..
    15. 12 dev firmaya soruşturma
    16. Hurda parçalarından güneş enerjisiyle..
    17. Kars'ta kar yağışı
    18. Yatırımcı rehberi (3)
    19. Yatırımcı rehberi (4)
    20. Trump, bin Selman'ı Putin'le samimi..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!