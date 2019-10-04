UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç! Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bu gece oynanan mücadelelerle tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...04 Ekim 2019 Cuma 00:20
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bu gece oynanan mücadelelerle tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan maçlarla sona erdi. Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları 24 Ekim Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlayacak.
İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
A Grubu
Sevilla-APOEL: 1-0
Dudelange-Karadağ: 1-4
B Grubu
Malmö-Kopenhag: 1-1
Lugano-Dinamo Kiev: 0-0
C Grubu
Krasnodar-Getafe: 1-2
Trabzonspor-Basel: 2-2
D Grubu
Sporting-LASK: 2-1
Rosenborg-PSV: 1-4
E Grubu
Lazio-Rennes: 2-1
Celtic-CFR Cluj: 2-0
F Grubu
Guimaraes-Frankfurt: 0-1
Arsenal-Standard: 4-0
G Grubu
Young Boys-Rangers: 2-1
Feyenord-Porto: 2-0
H Grubu
CSKA Moskova-Espanyol: 0-2
Ferecvaros-Ludogorets: 0-3
I Grubu
Saint-Etienne-Wolsburg: 1-1
Oleksandria-Gent: 1-1
J Grubu
Başakşehir-M'gladbach: 1-1
Wolfsberger-Roma: 1-1
K Grubu
Beşiktaş-Wolverhampton: 0-1
Braga-Slovan: 2-2
L Grubu
Astana-Partizan: 1-2
AZ Alkmaar-Manchester United: 0-0
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