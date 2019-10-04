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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç! Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bu gece oynanan mücadelelerle tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

04 Ekim 2019 Cuma 00:20
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç! Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bu gece oynanan mücadelelerle tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan maçlarla sona erdi. Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları 24 Ekim Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlayacak.

İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

A Grubu

Sevilla-APOEL: 1-0

Dudelange-Karadağ: 1-4

B Grubu

Malmö-Kopenhag: 1-1

Lugano-Dinamo Kiev: 0-0

C Grubu

Krasnodar-Getafe: 1-2

Trabzonspor-Basel: 2-2

D Grubu

Sporting-LASK: 2-1

Rosenborg-PSV: 1-4

E Grubu

Lazio-Rennes: 2-1

Celtic-CFR Cluj: 2-0

F Grubu

Guimaraes-Frankfurt: 0-1

Arsenal-Standard: 4-0

G Grubu

Young Boys-Rangers: 2-1

Feyenord-Porto: 2-0

H Grubu

CSKA Moskova-Espanyol: 0-2

Ferecvaros-Ludogorets: 0-3

I Grubu

Saint-Etienne-Wolsburg: 1-1

Oleksandria-Gent: 1-1

J Grubu

Başakşehir-M'gladbach: 1-1

Wolfsberger-Roma: 1-1

K Grubu

Beşiktaş-Wolverhampton: 0-1

Braga-Slovan: 2-2

L Grubu

Astana-Partizan: 1-2

AZ Alkmaar-Manchester United: 0-0

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 00:20
  1. Trabzon
  2. UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç!
  3. Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
  4. Avrupa Ligi
  5. UEFA Avrupa Ligi

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