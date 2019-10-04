UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuç! Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bu gece oynanan mücadelelerle tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları bu gece oynanan mücadelelerle tamamlandı. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları... UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan maçlarla sona erdi. Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları 24 Ekim Perşembe akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. İşte, Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları A Grubu Sevilla-APOEL: 1-0 Dudelange-Karadağ: 1-4 B Grubu Malmö-Kopenhag: 1-1 Lugano-Dinamo Kiev: 0-0 C Grubu Krasnodar-Getafe: 1-2 Trabzonspor-Basel: 2-2 D Grubu Sporting-LASK: 2-1 Rosenborg-PSV: 1-4 E Grubu Lazio-Rennes: 2-1 Celtic-CFR Cluj: 2-0 F Grubu Guimaraes-Frankfurt: 0-1 Arsenal-Standard: 4-0 G Grubu Young Boys-Rangers: 2-1 Feyenord-Porto: 2-0 H Grubu CSKA Moskova-Espanyol: 0-2 Ferecvaros-Ludogorets: 0-3 I Grubu Saint-Etienne-Wolsburg: 1-1 Oleksandria-Gent: 1-1 J Grubu Başakşehir-M'gladbach: 1-1 Wolfsberger-Roma: 1-1 K Grubu Beşiktaş-Wolverhampton: 0-1 Braga-Slovan: 2-2 L Grubu Astana-Partizan: 1-2 AZ Alkmaar-Manchester United: 0-0

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