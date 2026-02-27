  • İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar netleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek takımlar netleşti

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanşlarının tamamlanmasının ardından son 16 turunda mücadele edecek takımlar netleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe galip gelmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti ancak ilk maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, son 16 turuna adını yazdırdı.

Nottingham Forest, son 16'da Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Son 16 turuna kalan takımlar

Play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Ferencvaros, Stuttgart, Panathinaikos, Lille, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo ve Genk, son 16 turuna yükseldi.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Olimpik Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Son 16 turu kura çekimi, bugün TSİ 15.00'te başlayacak. Bu turda maçlar, 12 ve 19 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2, 2-0

Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya): 4-1, 0-1

Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-2, 1-1 (penaltılarda 3-4)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa): 1-0, 0-2

Nottingham Forest (İngiltere) - Fenerbahçe: 3-0, 1-2

Bologna (İtalya)-Brann (Norveç): 1-0, 1-0

Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1, 3-3 (uzatmada)

Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan): 2-1, 1-0

