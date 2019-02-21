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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yarın

Rakiplerini elemesi halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de katılacağı son 16 turu kurası yarın İsviçre'de çekilecekAvrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:24
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yarın

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turunda 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak Fenerbahçe ile 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak Galatasaray da rakiplerini elemesi halinde kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:24
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. kura çekimi
  4. UEFA Avrupa Ligi

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