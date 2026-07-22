UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları başlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibini konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.
Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)
Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)