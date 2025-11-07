UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 18 maç yapıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken Danimarka ekibi Midtjylland, ilk 4 hafta sonunda 12 puanla zirveye yerleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.
Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 7 puanla 15. sırada yer aldı.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in 73 dakika görev yaptığı maçta Roma, Rangers'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.
Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.
Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Ligde 4'te 4 yapan Danimarka ekibi Midtjylland, ilk 4 hafta sonunda 12 puanla zirveye yerleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya) - Fenerbahçe: 0-0
Aston Villa (İngiltere) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0
Real Betis (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-0
Bologna (İtalya) - Brann (Norveç): 0-0
Braga (Portekiz) - Genk (Belçika): 3-4
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
PAOK (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre): 4-0
Rangers (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-2
Stuttgart (Almanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-0
Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3
Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1
Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3
Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0
Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0
Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1