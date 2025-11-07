  • İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! Zirvede sürpriz takım var

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 18 maç yapıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken Danimarka ekibi Midtjylland, ilk 4 hafta sonunda 12 puanla zirveye yerleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 73 dakika görev yaptığı maçta Roma, Rangers'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Ligde 4'te 4 yapan Danimarka ekibi Midtjylland, ilk 4 hafta sonunda 12 puanla zirveye yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Fenerbahçe: 0-0

Aston Villa (İngiltere) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0

Real Betis (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-0

Bologna (İtalya) - Brann (Norveç): 0-0

Braga (Portekiz) - Genk (Belçika): 3-4

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

PAOK (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre): 4-0

Rangers (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-2

Stuttgart (Almanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-0

Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3

Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1

Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3

Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0

Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1

