0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu

- İlk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya'nın Roma, Trabzonspor da İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak

30 Ağustos 2019 Cuma 18:03
UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının grup aşamasındaki fikstürü belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya'nın Roma, Trabzonspor da İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasında mücadele eden Türk takımlarının fikstürü şöyle:


- Beşiktaş


K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşen Beşiktaş'ın maç programı:

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş


- Medipol Başakşehir


J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen Medipol Başakşehir'in maç programı:

19 Eylül Perşembe:

22.00 Roma-Medipol Başakşehir

3 Ekim Perşembe:

19.55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach

24 Ekim Perşembe:

19.55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger

7 Kasım Perşembe:

23.00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir

28 Kasım Perşembe:

20.55 Medipol Başakşehir-Roma

12 Aralık Perşembe:

23.00 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir


- Trabzonspor


C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor'un maç programı:

19 Eylül Perşembe:

19.55 Getafe-Trabzonspor

3 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Basel

24 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Krasnodar

7 Kasım Perşembe:

20.55 Krasnodar-Trabzonspor

28 Kasım Perşembe:

18.50 Trabzonspor-Getafe

12 Aralık Perşembe:

20.55 Basel-Trabzonspor


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:03
  1. Beşiktaş
  2. fikstür
  3. Medipol Başakşehir
  4. Trabzonspor
  5. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği
    1. GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk..
    2. Antalya'da Rus turistin organlarının..
    3. "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet..
    4. Bakan Kurum: “116 binanın yer aldığı..
    5. Katar'dan Yemen'deki taraflara..
    6. "Kızılelma hedefimizden, Turan..
    7. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
    8. Aksakal ve Doğa Mahalleleri doğalgaz..
    9. Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi
    10. Sındırgı’da pehlivanlar anıtı açıldı
    11. Cezaevi firarisi yakalandı
    12. Satranç turnuvası başladı, ilçe..
    13. Çin, WSJ muhabirinin çalışma iznini..
    14. Silahlı saldırıda ölen genç toprağa..
    15. Takla atan otomobildeki 4 kişi..
    16. Miçotakis Berlin'de şoka uğradı!..
    17. Bartın’da Zafer Bayramı’nın 97...
    18. Demokrat Parti İstanbul İl..
    19. Kdz. Ereğli’de 30 Ağustos Zafer..
    20. Kanser hastalarına "moral" etkinliği..
    21. UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
    22. Van'da sahte para operasyonu
    23. Bakan Kasapoğlu: "30 Ağustos, milletin..
    24. Bakan Kurum'dan Altındağ'a meydan..
    25. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işten..
    26. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    27. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    28. GÜNCELLEME - Mersin'de şeftali yüklü..
    29. "3. Uluslararası Kaya Tırmanışı..
    30. Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak