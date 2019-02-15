UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları ve puan durumu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rennes ile Real Betis 3-3 berabere kalırken, BATE Borisov Arsenal 1 - 0 sonuçlandı. Peki UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre puan durumu ne? UEFA Avrupa Ligi son 32 turu sonuçları.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı. Geceye damga vuran maç ise Rennes-Real Betis mücadelesi oldu. Maça fırtına gibi başlayan Rennes 2. dakikada Hunou ve 9'da Javi Garcia'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti.

32'de Lo Celso farkı bire indirse de ilk yarının son dakikasında Hatem Ben Arfa penaltıdan attığı golle Rennes'i devreye 3-1 önde götürdü. İkinci yarıda bambaşka bir futbol ortaya koyan Real Betis 62'de Sidnei ve 90. dakikada yeni transferi Diego Lainez'in golleriyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi 32 turu ilk maç sonuçları ise şöyle:

Lazio 0 - 1 Sevilla

Rapid Wien 0 - 1 Inter

Slavia Prag 0 - 0 Genk

Galatasaray 1 - 2 Benfica

BATE Borisov 1 - 0 Arsenal

Olympiakos 2 - 2 Dynamo Kiev

Krasnodar 0 - 0 Bayer Leverkusen