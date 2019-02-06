0553 313 94 23

UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da tanıtıldı

- Eski Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe:- "Bir daha bu kupa gelir mi, elbette başka bir takım bu rekoru kıracaktır. Umarım Bakü'deki finalde bir Türk takımı kupayı kazanır"

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da tanıtıldı


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon verilecek kupa sergilendi.

Organizasyonun resmi sponsorlarından araç kiralama şirketi Enterprise, UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı İstanbul'a getirdi. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Enterprise şirketi yetkililerinin yanı sıra Galatasaray'ın 2000 yılında kupayı kazandığı kadrosunda görev yapan eski futbolcular Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek finalde boy gösterecek kupaya 20 yıl sonra yeniden dokunan Ergün Penbe, "Kazandığımız an dokunma fırsatı bulamamıştım. Kimileri için hayal bizim için gerçek olan kupayı müzemize getirdik. Kupayı kazandığımız gün aynı zamanda benim doğum günümdü. Rekorlar kırılmak içindir. Bir daha bu kupa gelir mi, elbette başka bir takım bu rekoru kıracaktır. Umarım Bakü'deki finalde bir Türk takımı kupayı kazanır." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Ünsal ise kupayı görünce hatıraların canlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kupayı görünce hatıralar, gurur ve mutluluk gözümüzde canlandı. Bu kupa ağır abidir. Kupayı kazanan bir oyuncu olmak tarif edilemez bir duygu. Kupa ülkede birçok şeyi değiştirdi. Milyarlarca lira harcanarak yapılamayacak bir reklamla ülkenin imajını değiştirdi, teknik adamlara, futbolculara yol gösterdi, akıllarında devrim yaptı."

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs 2019 oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasıyla kupa sahibini bulacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
  1. Enterprise
  2. Futbol
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik Forumu yapılacak
    1. Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik..
    2. Dükkanını "Karlos" ve "Roberto"yla..
    3. Hayvanseverler için yurt dışı rotaları
    4. Kazakistan’da ilk mekanik kalp..
    5. BTM girişimcileri global marka..
    6. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    7. AK Partili adaydan 'Transformers'..
    8. Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel..
    9. Edirne'de sağanak
    10. Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin..
    11. UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da..
    12. Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği..
    13. Şok iddia! Kılıçdaroğlu Abdullah..
    14. Çanakkale'de derede kaybolan genci..
    15. Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"
    16. Eski devlet başkanına cinsel taciz..
    17. Terörist elebaşı için kutlamaya..
    18. Çölyak hastaları glutensiz yemek..
    19. Milli elektroşok silahı “Wattozz” Batı..
    20. Eski Yargıtay üyesinin ses kaydı..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi