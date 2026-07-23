  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı! Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu Sabri Ülker Vakfı’ndan çocukların sağlıklı gelişimi için Global Bilim Platformu Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!" Yine şaşırtmadı! Ali Babacan Ahbaplar'ı değil devleti suçladı Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor ‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife
Spor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde bir sonraki aşamada Hradec Kralove - Tromso eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Futbolseverler ise maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesi sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alırken, maçla ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.

 

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 23 Temmuz Perşembe saat 21:00'de başlayacak.

 

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranından yayınlanacak.

 

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında iki maç sonunda turu geçmeyi başarırsa 3. ön eleme turunda Hradec Kralove-Tromso maçının galibi ile eşleşecek.

Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Spor

Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Spor

Beşiktaş'ın Avrupa Ligin'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş, FC Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, FC Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Beşiktaş, FC Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi!
Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi!

Spor

Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23