UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde bir sonraki aşamada Hradec Kralove - Tromso eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Futbolseverler ise maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, rövanş öncesi sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alırken, maçla ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.
BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 23 Temmuz Perşembe saat 21:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport Plus ekranından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında iki maç sonunda turu geçmeyi başarırsa 3. ön eleme turunda Hradec Kralove-Tromso maçının galibi ile eşleşecek.