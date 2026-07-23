UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Siyah-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde bir sonraki aşamada Hradec Kralove - Tromso eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Futbolseverler ise maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?