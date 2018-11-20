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UEFA açıkladı! Bir turnuva daha geliyor

Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne ek olarak bir turnuva daha yapılacağını açıkladı.

20 Kasım 2018 Salı 17:19
UEFA açıkladı! Bir turnuva daha geliyor

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ardından 2024 yılında üçüncü bir turnuva daha geleceği açıklandı.

Avrupa Kulüpler Birliği ve aynı zamanda Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, 2024 yılından sonra üçüncü bir turnuvanın geleceğini duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptıkları toplantının ardından konuşan Agnelli, ''Herkesin katılabileceği bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Aralık ayında üçüncü bir turnuva için oylama yapacağız. Eğer onaylanırsa 2024 yılından sonra yeni bir turnuvamız olacak. Futbolun heyecanının tüm Avrupa'ya yayacağız. Bu turnuva aynı zamanda orta seviyedeki takımlar için de çok önemli olacak.'' sözlerini kullandı.

''Avrupa Süper Ligi diye bir şey yok"

Öte yandan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise ''Avrupa Süper Lig'' iddialarını kesin bir dille yalanladı. Football Leaks'te çıkan ve 2021'de düzenleneceği iddia edilen lig hakkında konuşan Ceferin, ''Avrupa Süper Ligi diye bir şey olmayacak.'' diyerek iddiaları sonlandırdı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:19
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