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UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı

20 Kasım 2018 Salı 16:49
UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı


İSTANBUL (AA) - UEFA tarafından düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursunun üçüncüsü İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurs, dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Hüseyin Göçek'in yanı sıra UEFA'nın çeşitli kategorilerinden hakemlerin katıldığı kurs, 23 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

TFF VAR Merkezi'nde hakemler dört gün boyunca VAR eğitimi alacak. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da yapacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz da kursta eğitimci olarak görev alacak.

Kursta Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Bulgaristan, Çekya, İngiltere, İspanya, İsrail, İtalya, Litvanya, Romanya, İskoçya, Slovakya ve Slovenya'dan 16 hakem ve 20 yardımcı hakem eğitim görüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:49
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