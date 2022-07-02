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Aktüel Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, inekler telef oldu
Aktüel

Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, inekler telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 22:59:00 -
Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, inekler telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Avcı'nın (57) kullandığı ve kasasında 3 ineğin bulunduğu 07 L 5678 plakalı kamyonet, Yaylaalan Mahallesi Sivri mevkisinde 100 metrelik uçuruma devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada, aracın kasasındaki inekler de telef oldu.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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