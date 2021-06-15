Uçuk nedir ve neden çıkar? Uçuk nasıl geçer?

Toplumda genellikle bebekler hariç tüm yaş gruplarında yaygın olarak karşılaşılan uçuk, genelde dudaklarda görülen içi su dolu kabarcıklarla kendini gösteren virütik bir hastalıktır. Kaşıntı, yanma ve batma gibi şikayetler de görülür. Yaralar iyileşirken sarı-beyaz renkli kabuk bağlar ve dökülür. Uçuk hasta ile yakın sonucu ve hasta ile aynı eşyaları kullanma virüsün bulaşmasına yol açar. Uçuğun ortaya çıkma sebebi ve nasıl tedavi edildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Uçuk neden çıkar?

Uçuk, eşya paylaşımı veya enfekte olan bölgeye temas ile uçuk geçebilir. Ayrıca bunların dışında hormonsal değişiklikler, korku, ameliyat veya aşırı stres gibi durumlarda vücudun farklı bölgelerinde uçuk çıkmasına neden olabilir.

Uçuk nasıl geçer?

1- Uçuk kremi: Eczanelerden alabileceğiniz uçuk kremi oldukça etkilidir.

2-Sarımsak: Bir diş sarımsağı uçuğun bulunduğu yere koyarak 5 dakika bekleyin. Uçuk geçinceye kadar her gün tekrar edebilirsiniz.

3-Elma sirkesi: Pamuğunuzu elma sirkesiyle ıslatıp yaranın üzerine sürün. Sirkeyi 15 dakika boyunca uçuğun üzerinde tutun ve uçuk geçene kadar her gün iki kez tekrarlayın.

4-Nane yağı: Uçuk çıkacağını anladığınızda bir ya da iki damla nane yağını kulak çubuğuna damlatın ve o bölgeye sürün

5-Bal ve sirke: Bir yemek kaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp pamuk yardımıyla uçuğun üzerine uygulayın. Bal ve sirke uçuğun iyileşmesine yardımcı olacaktır.

6-Aloe vera: 1 çay kaşığı aloe vera jelini uçuğun üzerine masaj yaparak yayın ve uçuk geçene kadar her gün bu işlemi tekrarlayın.

7-Meyan kökü: Meyan kökü tozu ile suyu biraz karıştırarak macun haline getirebilir ve direkt yaraya sürebilirsiniz.

8- Süt: Bir pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine uygulayın. Bu yararlı besin uçuğun iyileşmesini hızlandırır.