İstanbul’da toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart’ların yılda bir kez güncellenmesi gerekiyor. Pek çok kişi bu işlemin nerede yapılması gerektiğini araştırıyor.

Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl nereden yapılıyor?

BELBİM AŞ şirket politikaları kapsamında İstanbulkart'ların yılda bir defa güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellemenin bir diğer adı 'vize işlemi'dir.

Kartın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesi itibarıyla son vize tarihine dek gerçekleştirebilirsiniz.

Kartın son vize tarihinden evvel güncelleme işlemi yapılmazsa bloke olacaktır ya da tam tarifeye geçecektir.

Güncelleme tarihlerinde kent dışında bulunulması hâlinde kartın güncelleme hakkı 5 seneye kadar devam edecektir.

Vizeleme işlemi İstanbul genelinde bulunan Biletmatik cihazlarından, karta para yüklemesi yapan büfelerden ve İstanbulkart mobil uygulamasından yapılabiliyor.