Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar ekonomiyi e etkiledi. Vatandaşların bu süreci en az hasarla atlatması için devlet imkanlarını seferber etti. Ücretsiz izne çıkartılan çalışanlara maaş ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ücretsiz izin maaşlarının ne zaman nereye yatacağını merak ediyor.

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları

Ücretsiz izin maaş desteğine nasıl başvuru yapılacağıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği ödenecek" dedi.

Ücretsiz izin maaşı başvurusu nasıl yapılır?

15 Mart’tan sonra ücretsiz izne çıkarılanlar ile ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanların faydalanacağı ücretsiz izin maaş desteğine internetten başvuru yapabilirsiniz. Bunun için “uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Ücretsiz izin maaşı her ayın 8’inde hesaplara yatırılacak. İlk maaşlar 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yattı. Ancak İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunmayanların ücretleri PTT'ye yatırıldı. Vatandaşlar maaşlarını PTT'den çekebilecek.