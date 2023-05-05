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Ekonomi Ücretsiz doğal gaz kararı son dakika: Gaz kullanımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Ücretsiz doğal gaz kararı son dakika: Gaz kullanımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 00:39:00 - 2023-05-05 00:44:48
Ücretsiz doğal gaz kararı son dakika: Gaz kullanımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: EPDK'nın ücretsiz doğal gaz kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dikkat çeken ücretsiz doğal gaz uygulamasından 19,7 milyon abone yararlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları haberimizde...

Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak.

Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin uygulanmasına dair usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Ücretsiz doğal gaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı dedi. Doğal gaz abonelerinden tahsil edilen faturalar ise iptal edilecek ve 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

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