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UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışlarına doğru

Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13-15 Eylül tarihlerinde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapacak- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce:- "Hedefimiz, bisiklet denildiğinde şehrimizin dünya çapında bir marka olmasını sağlamaktır"

12 Eylül 2019 Perşembe 14:20
UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışlarına doğru

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13-15 Eylül tarihlerinde UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları düzenlenecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlar hakkında basın toplantısı düzenleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın en saygın bisiklet organizasyonların birine ev sahipliği yapacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sporun her zaman günlük yaşamda yer alması gerektiğini belirten Yüce, bisiklet sporunun ise hayatın olağan akışının içerisinde gerçekleştirilen en kolay sporlardan olduğunu kaydetti.

Hem sporda hem de günlük hayatta bisiklet kullanımının üst seviyelere çıkarılması için birçok konuda çalıştıklarını anlatan Yüce, bisiklet sporunun topluma, çevreye, sağlığa ve ekonomiye önemli katkıları olduğunu aktardı.

Belediye olarak bisiklet sporuna destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Yüce, "Hedefimiz, bisiklet denildiğinde şehrimizin dünya çapında bir marka olmasını sağlamaktır. Bu tarz etkinliklerin artması için çalışmalarımız devam edecektir. Sakarya'mız sporun her alanında birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 2020 yılında şehrimizde düzenlenecek Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası öncesinde 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Yarışmaya 24 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılmasını beklediklerini dile getiren Yüce, "Şehrimiz sporunun gelişmesi adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 22 branşta 850 sporcuyla milli takımlara sporcu yetiştiriyor, geleceğin sporcularını destekliyor ve geleceğin sporcularının Sakarya'dan çıkması için tüm çalışmalar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yüce, Türkiye'nin kıtalararası tek profesyonel bisiklet takımı olan Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün, 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılan, Türkiye milli takımını oluşturan takım olma unvanını elinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.

Yüce, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile kurum müdürleri de katıldı.


- Özel şovlar, gösteriler ve konserler


Yarış heyecanı 13 Eylül Cuma günü saat 09.00'da başlayacak. Yarış sonrası mehter takımı, halk oyunları dans topluluğu, BMX ve Birkan Polat motor gösterileri yapılacak. Gününün son etkinliğinde ise saat 20.00'de şarkıcı Rafet El Roman sahne alacak.

Etkinlik kapsamında 14 Eylül Cumartesi günü motor gösterilerinin yanı sıra çocuk festivali ve çocuk sahne gösterileri gibi yarışmalar ile özel bisiklet gösterileri gerçekleştirilecek. 15 Eylül Pazar günü ise yarışlar tamamlandıktan sonra halk oyunları, mehter takımları gösteri sunacak, şarkıcı Emre Kaya konser verecek.

Organizasyon havai fişek gösterileriyle sona erecek.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:20
  1. Sakarya
  2. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
  3. UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları

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