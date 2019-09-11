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UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışlarına doğru

- Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13-15 Eylül tarihlerinde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapacak- Motor ve özel bisiklet gösterilerinin yapılacağı etkinlik kapsamında, çocuk festivali ve konserler düzenlenecek, halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri sunacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışlarına doğru


SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13-15 Eylül tarihlerinde UCI MTB Cup Maraton Serisi bisiklet yarışları düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe tüm sporseverleri davet etti.

Bisiklet sporunda örnek bir tesise sahip olduklarını belirten Yüce, Sakarya'nın isminin bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yaparak dünya sahnesine taşındığını ifade etti.

Yüce, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına, bisiklet yollarının artmasına önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en modern bisiklet tesislerinden birine sahibiz. Dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 2020'de Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasıyla şehrimizin adını dünya sahnesine taşıyacak. Bu kapsamda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 13-15 Eylül tarihlerinde UCI MTB Cup Maraton Serisi yarışlarına ev sahipliği yapacak. Tüm hemşehrilerimizi hafta sonu özel şovlar, gösteriler, yarışmalar, konserlerin de olacağı yarış organizasyonuna davet ediyorum."


- Özel şovlar, gösteriler ve konserler


Yarış heyecanı 13 Eylül Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Yarış sonrası mehter takımı, halk oyunları dans topluluğu, BMX ve Birkan Polat motor gösterileri yapılacak. Gününün son etkinliğinde ise saat 20.00'de şarkıcı Rafet El Roman sahne alacak.

Etkinlik kapsamında 14 Eylül Cumartesi günü motor gösterilerinin yanı sıra çocuk festivali ve çocuk sahne gösterileri gibi yarışmalar ile özel bisiklet gösterileri gerçekleştirilecek. 15 Eylül Pazar günü ise yarışlar tamamlandıktan sonra halk oyunları, mehter takımları gösteri sunacak, şarkıcı Emre Kaya konser verecek.

Organizasyon havai fişek gösterileriyle sona erecek.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
  1. "UCI MTB Cup Maraton Serisi"
  2. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
  3. bisiklet yarışı
  4. Sakarya
  5. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce

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