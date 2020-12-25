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Aktüel Uçankuş Televizyonu spikeri Gökhan Taşkın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Uçankuş Televizyonu spikeri Gökhan Taşkın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:53:46 -
Uçankuş Televizyonu spikeri Gökhan Taşkın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Uçankuş Televizyonu spikeri Gökhan Taşkın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taşkın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde foto muhabiri Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını oylayan Taşkın, hastaneden geldiğini ve sağlık çalışanlarının hangi şartlarda çalıştığına bir kez daha şahit olduğunu söyledi.

Fotoğrafın birçok şeyi özetlediğini kaydeden Taşkın, "Bu yaşadığımız pandemi döneminde sağlık çalışanlarına ne kadar minnet duymamız gerektiğini özetliyor." şeklinde konuştu.

- Yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu"

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçen Taşkın, "Türkiye'nin zorluklarla mücadelesinin en güzel örneği. Sadece kendi zorlukları değil çevresinde ya da mazlum olan insanların nasıl imdadına koştuğunun göstergesi. Varlıkla yokluğu da çok güzel özetliyor. Bacakları olmayan bir bebeğin protez de olsa bacağına kavuşması ve bunu yapanın Türkiye olması gurur verici." dedi.

- Spor kategorisinde "Evde antrenman"

Spor kategorisinde "Evde antrenman" fotoğrafını oylayan Taşkın, "Evde de kalsak spor yapmanın ihmal edilmemesi gerektiğini anlatan çok güzel bir kare." ifadelerini kullandı.

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