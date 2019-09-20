Uçakta korku dolu anlar! 7 dakika içinde 300 bin feet düştü ABD’de kalkıştan kısa bir süre sonra motoru bozulan bir yolcu uçağı 7 dakika içinde 300 bin feet irtifa kaybetti.

ABD’de faaliyet gösteren Delta Havayollarına ait yolcu uçağında bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Atlanta’dan Florida’nın Fort Lauderdale kentine gitmek üzere alkıştan yapan uçağın motoru kalkıştan kısa bir süre bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcularının korku dolu anları yaşadıkları uçak, arızalar içinde düşmeye başladı. Yolcuların facianın eşiğinden döndüğü olayda, uçak 7 dakika boyunca 300 bin feet irtifa kaybetti. Yolculara panik yapmamaları uyarısı yapılmasına rağmen, yolcuların büyük korku yaşadığı öğrenildi. Oksijen maskelerinin açıldığı olayda uçak Tampa’ya güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.