Uçak mı düştü? | Uçak nerede düştü?
Düşen uçaktakilerin durumu nasıl? Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Uçak düşme haberini duyanlar “Uçak nerede düştü?” , “Uçakta kaç kişi vardı?” , “Düşen uçaktakilerin sağlık durumu nasıl?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
TUSAŞ , yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş’un Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Uçak nerede düştü?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Uçak mı düştü? | Uçak nerede düştü?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği bildirildi.
Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.
Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi.
Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.