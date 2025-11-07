Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?

2026 Üç aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netleşti.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar döneminde yer alan mübarek gün ve gecelerin yanı sıra Ramazan ayında İslam’ın beş esasından biri olan Oruç ibadeti de bulunmaktadır.

Recep ayı içindeki ilk mühim gece Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayarak 19 Mart tarihinde bayram arifesi ile tamamlanacak.