  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Lösemili çocuklar için önemli destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı

Yatırım bankasına tefecilik operasyonu: 3 yönetici gözaltına alındı!

Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor.100 milyar dolarlık 1400 proje

Yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtı: Küçük çocuğun yaptıklarına inanamayacaksınız

“İstanbul Senin verileri sızdırıldı” iddiası: CHP’nin bilgi işlem sorumlusu hakkında yeni gelişme

Silivri’nin kuryesi motokuryelerle bir araya geldi. Kuryelik aynı kulvarlar farklı!

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

Avrupa’da hastalanınca soluğu Türkiye’de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri

İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!

Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim
İSLAM Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman başlayacak?

İslam dünyasında oldukça özel bir konuma sahip olan mübarek üç Üç aylar ne zaman? üç aylar ne zamana denk gelecek? Üç aylar ne zaman hangi gün başlayacak?

2026 Üç aylar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı netleşti.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç aylar döneminde yer alan mübarek gün ve gecelerin yanı sıra Ramazan ayında İslam’ın beş esasından biri olan Oruç ibadeti de bulunmaktadır.

Recep ayı içindeki ilk mühim gece Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 gecesi idrak edilecek.

Üç ayların ikincisi Şaban ayı 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Üç ayların sonuncusu Ramazan ayı ise 19 Şubat’ta başlayarak 19 Mart tarihinde bayram arifesi ile tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23