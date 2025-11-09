  • İSTANBUL
Üç asırdır aynı çark dönüyor

Muğla Kavaklıdere'de 18. yüzyıldan bu yana suyun gücüyle çalışan tarihi değirmen hâlâ üretime devam ediyor.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık su değirmeni, zamanın akışına meydan okuyor. Göktepe Çayı'ndan alınan suyun kanallarla yönlendirilmesiyle çalışan değirmen, tonlarca ağırlıktaki taşlarını yüzyıllardır aynı yöntemle döndürüyor. Yaz aylarında debinin azalmasıyla verimi düşse de değirmenin çarkları durmuyor. Osmanlı döneminden bugüne uzanan bu tarihi yapıyı işleten Sabri Yılmaz, su değirmenini babasından devraldığını belirterek "Bu değirmen yaklaşık üç asırdır ayakta. Biz de elimizden geldiğince ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tahılımızı suyun gücüyle öğütüp geçimimizi sağlıyoruz. Hem doğal hem de ata yadigarı bir yöntemle üretim yapıyoruz" dedi.

“Katkısız üretime olan ilgiyi artırıyor”

Sadece Çatak Mahallesi'ne değil, çevre köyler ve illerdeki üreticilere de hizmet veren "Huytu Su Değirmeni", organik ve katkısız üretime olan ilgiyi artırıyor. Vatandaşlar, unlarını burada öğüterek hem geçmişin izini sürüyor hem de doğal üretimin lezzetini yaşıyor. Zamanın tanığı olan bu tarihi değirmen, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf ve video meraklılarının uğrak noktası haline gelen değirmen, Muğla'nın yaşayan kültürel miraslarından biri olarak geçmişle bugünü buluşturuyor.

Kavaklıdere'nin 300 yıllık su değirmeni, "taşıma suyla değirmen dönmez" atasözüne inat, asırlardır suyun bereketiyle dönmeye devam ediyor.

Doğanın gizli bahçıvanları iş başında! Kargaların unuttuğu cevizler ormana dönüştü

Kimlik sorulunca kaçtı! Aksaray’da sokak aralarında nefes kesen kovalamaca

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"
Gündem

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Siyonizm’e karşı mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Anti-Siyonizm Kongresi”nde yapılan konuşmalarda, sivil toplum kurulu..
