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Gündem Üç araç kazaya karıştı! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Üç araç kazaya karıştı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-09-11 12:27:00 -
Üç araç kazaya karıştı! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

M.B idaresindeki 42 V 9072 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda önce H.Ç. yönetimindeki 03 AEN 438 plakalı otomobile, ardından M.E.T'nin kullandığı 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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